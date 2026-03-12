Luísa Sonza surge nua na capa de 'Brutal Paraíso' e anuncia novo álbumReprodução / X
Na imagem escolhida para ilustrar o projeto, Luísa aparece completamente nua, deitada sobre o capô de um carro. No Instagram, a cantora publicou a versão censurada da foto, com tarjas sobre os seios e a virilha. Já no X (Twitter), a artista disponibilizou a imagem original sem censura.
“Brutal Paraíso” será o quinto álbum de estúdio da carreira de Luísa Sonza. O trabalho sucede projetos da discografia da artista, como “Pandora”, “Doce 22” e “Escândalo Íntimo”, além do álbum “Bossa Sempre Nova”, parceria com os veteranos da música brasileira Roberto Menescal e Toquinho.
Para esta nova era, Luísa prometeu uma sonoridade que mistura o pop que consolidou seu nome no mercado brasileiro com elementos do rock, além de uma identidade visual mais intensa e cinematográfica.
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