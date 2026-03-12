Luísa Sonza surge nua na capa de 'Brutal Paraíso' e anuncia novo álbumReprodução / X

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Rio - Luísa Sonza movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (12) ao revelar a capa de seu novo álbum, “Brutal Paraíso”, que chega às plataformas digitais no dia 7 de abril, às 21h. O anúncio marca o início de uma nova fase estética e sonora da artista, com referências ao rock e uma proposta visual mais ousada.
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Luísa Sonza surge nua na capa de 'Brutal Paraíso' e anuncia novo álbum - Reprodução / X
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Na imagem escolhida para ilustrar o projeto, Luísa aparece completamente nua, deitada sobre o capô de um carro. No Instagram, a cantora publicou a versão censurada da foto, com tarjas sobre os seios e a virilha. Já no X (Twitter), a artista disponibilizou a imagem original sem censura.

“Brutal Paraíso” será o quinto álbum de estúdio da carreira de Luísa Sonza. O trabalho sucede projetos da discografia da artista, como “Pandora”, “Doce 22” e “Escândalo Íntimo”, além do álbum “Bossa Sempre Nova”, parceria com os veteranos da música brasileira Roberto Menescal e Toquinho.

Para esta nova era, Luísa prometeu uma sonoridade que mistura o pop que consolidou seu nome no mercado brasileiro com elementos do rock, além de uma identidade visual mais intensa e cinematográfica.