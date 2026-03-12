Luísa Sonza surge nua na capa de 'Brutal Paraíso' e anuncia novo álbum - Reprodução / X

Luísa Sonza surge nua na capa de 'Brutal Paraíso' e anuncia novo álbumReprodução / X

Publicado 12/03/2026 19:43

Rio - Luísa Sonza movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (12) ao revelar a capa de seu novo álbum, “Brutal Paraíso”, que chega às plataformas digitais no dia 7 de abril, às 21h. O anúncio marca o início de uma nova fase estética e sonora da artista, com referências ao rock e uma proposta visual mais ousada.