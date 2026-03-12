Simone Mendes com os filhos e o maridoReprodução Instagram
Simone Mendes conta que filho iniciou tratamento para crescer
Cantora disse que Henry, de 11 anos, já cresceu quatro centímetros em seis meses
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