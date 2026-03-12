Simone Mendes com os filhos e o marido - Reprodução Instagram

Simone Mendes com os filhos e o maridoReprodução Instagram

Publicado 12/03/2026 18:07

Simone Mendes revelou que o filho mais velho, Henry, de 11 anos, iniciou um tratamento médico para estimular o crescimento. A cantora explicou que decidiu procurar acompanhamento especializado por causa da própria altura — ela mede 1,52 m.

Nesta quinta-feira (12), a artista compartilhou no Instagram um vídeo durante uma consulta com o médico Miguel Liberato. Segundo Simone, o menino já apresentou resultados desde o início do tratamento.

“O Henry começou um tratamento para crescimento. A mãe tem 1,52 m e a gente precisa cuidar dessa questão”, contou. De acordo com ela, em seis meses ele já cresceu quatro centímetros.

A cantora explicou que o acompanhamento inclui alimentação e atividades físicas voltadas para o desenvolvimento. A expectativa é que o garoto tenha um estirão e consiga chegar a cerca de 1,78 m de altura. “Ele queria 1,85 m, mas acho que não vai dar porque a genética da mãe não ajuda”, brincou.

Além de Henry, Simone também é mãe de Zaya, que completou cinco anos no início deste mês e ganhou uma festa de aniversário com a presença de famosos.