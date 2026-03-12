Fabiana Justus revela que vai renovar votos com o marido após 15 anos de casamento - Brazil News

Fabiana Justus revela que vai renovar votos com o marido após 15 anos de casamentoBrazil News

Publicado 12/03/2026 22:56

Fabiana Justus, de 39 anos, contou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12), que vai se casar novamente com o marido, Bruno Levi D’Ancona. A nova cerimônia será para celebrar os 15 anos de casamento do casal.

“Sim! Vamos casar de novo para comemorar nossos 15 anos de casados”, escreveu a empresária, filha de Roberto Justus, ao compartilhar a novidade com os seguidores.

A publicação recebeu mensagens de comemoração de amigos e fãs. Entre os comentários, Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, reagiu com entusiasmo. A influenciadora Thássia Naves também celebrou o anúncio.

Fabiana e Bruno estão juntos há mais de 20 anos. Eles começaram a se relacionar ainda jovens, quando ela tinha 16 anos e ele 20, e oficializaram a união em 2011. Em outubro de 2025, o casal completou 22 anos de relacionamento. Juntos, eles são pais das gêmeas Chiara e Sienna e do caçula Luigi.