Ex-Tiazinha, Suzana Alves - Reprodução Instagram

Ex-Tiazinha, Suzana AlvesReprodução Instagram

Publicado 12/03/2026 21:05

Suzana Alves, que ficou famosa nos anos 90 ao interpretar a personagem Tiazinha, relembrou momentos difíceis que viveu após o auge da carreira. A atriz contou que desenvolveu crises de pânico e ansiedade depois de deixar o papel que a projetou nacionalmente.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela disse que chegou a sentir medo da própria mente e descreveu episódios em que perdia a sensação de controle sobre os pensamentos. Segundo Suzana, a pressão da exposição e da mídia na época contribuiu para o quadro. Assista:





A atriz relatou que vivia em estado de alerta constante e tinha dificuldade até de confiar nos próprios pensamentos, o que tornava a situação ainda mais angustiante.



Atualmente estudante de Psicologia, Suzana afirma que passou a entender melhor o que enfrentava naquele período. Ela também destacou a importância de falar sobre saúde mental e disse que, na época, buscar terapia ainda era visto com preconceito.



Segundo a atriz, a fé, o autoconhecimento e o cuidado com a mente foram fundamentais para que ela conseguisse se tratar e retomar o equilíbrio.