Ex-Tiazinha, Suzana AlvesReprodução Instagram
Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela disse que chegou a sentir medo da própria mente e descreveu episódios em que perdia a sensação de controle sobre os pensamentos. Segundo Suzana, a pressão da exposição e da mídia na época contribuiu para o quadro. Assista:
A atriz relatou que vivia em estado de alerta constante e tinha dificuldade até de confiar nos próprios pensamentos, o que tornava a situação ainda mais angustiante.
Atualmente estudante de Psicologia, Suzana afirma que passou a entender melhor o que enfrentava naquele período. Ela também destacou a importância de falar sobre saúde mental e disse que, na época, buscar terapia ainda era visto com preconceito.
Segundo a atriz, a fé, o autoconhecimento e o cuidado com a mente foram fundamentais para que ela conseguisse se tratar e retomar o equilíbrio.
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