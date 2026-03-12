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Desfile no Masp reúne Bruna Marquezine, Sabrina Sato e outros famosos
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Desfile no Masp reúne Bruna Marquezine, Sabrina Sato e outros famosos

Evento do estilista Pedro Andrade com marca de calçados contou com presença de artistas e influenciadores

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Um desfile realizado na noite desta quinta-feira (12), no Masp, em São Paulo, reuniu diversos famosos. O evento apresentou uma coleção assinada pelo estilista Pedro Andrade em parceria com uma marca de calçados.
Entre os convidados estavam Bruna Marquezine, que apareceu com o cabelo curto e vestindo um terno branco com gravata marrom, e Sabrina Sato, que escolheu uma saia de faixas combinada com camisa branca.
Marquezine também posou para fotos ao lado de Sasha Meneghel e do cantor João Lucas. Outros nomes presentes foram Rael da Rima, Giulia Costa, Walério Araújo, Gloria Kalil e a influenciadora Camila Coutinho.
Antes de ir ao evento, Sabrina contou nas redes sociais que passou a manhã com a filha, Zoe, de sete anos, que ficou com medo da chuva que atingiu a capital paulista.
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