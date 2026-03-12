Publicidade
Desfile no Masp reúne Bruna Marquezine, Sabrina Sato e outros famosos
Evento do estilista Pedro Andrade com marca de calçados contou com presença de artistas e influenciadores
Um desfile realizado na noite desta quinta-feira (12), no Masp, em São Paulo, reuniu diversos famosos. O evento apresentou uma coleção assinada pelo estilista Pedro Andrade em parceria com uma marca de calçados.
Entre os convidados estavam Bruna Marquezine, que apareceu com o cabelo curto e vestindo um terno branco com gravata marrom, e Sabrina Sato, que escolheu uma saia de faixas combinada com camisa branca.
Marquezine também posou para fotos ao lado de Sasha Meneghel e do cantor João Lucas. Outros nomes presentes foram Rael da Rima, Giulia Costa, Walério Araújo, Gloria Kalil e a influenciadora Camila Coutinho.
Antes de ir ao evento, Sabrina contou nas redes sociais que passou a manhã com a filha, Zoe, de sete anos, que ficou com medo da chuva que atingiu a capital paulista.
Celebridades
Desfile no Masp reúne Bruna Marquezine, Sabrina Sato e outros famosos
Evento do estilista Pedro Andrade com marca de calçados contou com presença de artistas e influenciadores
Celebridades
Ex-Tiazinha, Suzana Alves relembra crises de pânico após auge da fama
Atriz contou que enfrentou medo constante e ansiedade depois de deixar personagem que a tornou conhecida
Celebridades
Vini Jr. publica foto romântica com Virginia Fonseca
Jogador compartilhou a imagem acompanhada de um emoji de coração vermelho e outro de dedos cruzados
Celebridades
Luísa Sonza surge nua na capa do novo álbum
'Brutal Paraíso' será lançado nas plataformas digitais no dia 7 de abril
Celebridades
Eliezer leva bronca de Viih Tube por deixar terno do casamento para última hora
Influenciadora se irritou após o noivo dizer que escolheria a roupa apenas um mês antes da cerimônia
Celebridades
Simone Mendes conta que filho iniciou tratamento para crescer
Cantora disse que Henry, de 11 anos, já cresceu quatro centímetros em seis meses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.