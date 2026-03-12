Pussycat DollsReprodução / Internet
No início da semana, a banda confirmou o projeto "PCD Forever", que marca a retomada das atividades com Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts. A ausência de outras integrantes, no entanto, chamou atenção de fãs.
Sem mencionar diretamente as colegas, Sutta compartilhou um recado nos Stories do Instagram. O texto dizia: "Vão se f*d*r! Quando você diz ao contrário, continua sendo a mesma coisa, mas com sotaque britânico."
Na mesma publicação, a artista marcou Carmit Bachar, outra ex-integrante que também não participará da nova fase da banda.
Pouco depois, Sutta publicou outra mensagem que seguidores interpretaram como nova indireta. "O importante é quem fica na chuva com você, quando eles também têm a opção de ficar secos. Lembre-se disso."
O retorno do grupo
Após anos sem atividades conjuntas, The Pussycat Dolls retomam a carreira em formato de trio. O retorno inclui o lançamento do single inédito "Club Song". Dois discos mais populares do grupo ganharão edições especiais em maio, com versões em vinil e materiais adicionais.
O grupo não lança material novo desde “React”, faixa divulgada em 2020 quando as integrantes chegaram a anunciar uma reunião e uma série de shows. O projeto, porém, acabou cancelado nos anos seguintes.
Fenômeno pop dos anos 2000, a girl band alcançou sucesso mundial com hits como “Don’t Cha”, “Buttons” e “Stickwitu”, além dos álbuns “PCD” (2005) e “Doll Domination” (2008).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.