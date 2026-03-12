Pussycat Dolls - Reprodução / Internet

Pussycat DollsReprodução / Internet

Publicado 12/03/2026 13:43 | Atualizado 12/03/2026 13:48

Rio - O anúncio do retorno das The Pussycat Dolls aos palcos já provocou turbulência entre antigas integrantes. A cantora Jessica Sutta, que fez parte da formação clássica da banda demonstrou indignação nas redes sociais ao perceber que ficou de fora da nova fase do grupo.

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No início da semana, a banda confirmou o projeto "PCD Forever", que marca a retomada das atividades com Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts. A ausência de outras integrantes, no entanto, chamou atenção de fãs.



Sem mencionar diretamente as colegas, Sutta compartilhou um recado nos Stories do Instagram. O texto dizia: "Vão se f*d*r! Quando você diz ao contrário, continua sendo a mesma coisa, mas com sotaque britânico."



Na mesma publicação, a artista marcou Carmit Bachar, outra ex-integrante que também não participará da nova fase da banda.



Pouco depois, Sutta publicou outra mensagem que seguidores interpretaram como nova indireta. "O importante é quem fica na chuva com você, quando eles também têm a opção de ficar secos. Lembre-se disso."



O retorno do grupo



Após anos sem atividades conjuntas, The Pussycat Dolls retomam a carreira em formato de trio. O retorno inclui o lançamento do single inédito "Club Song". Dois discos mais populares do grupo ganharão edições especiais em maio, com versões em vinil e materiais adicionais. No início da semana, a banda confirmou o projeto "PCD Forever", que marca a retomada das atividades com Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts. A ausência de outras integrantes, no entanto, chamou atenção de fãs.Sem mencionar diretamente as colegas, Sutta compartilhou um recado nos Stories do Instagram. O texto dizia: "Vão se f*d*r! Quando você diz ao contrário, continua sendo a mesma coisa, mas com sotaque britânico."Na mesma publicação, a artista marcou Carmit Bachar, outra ex-integrante que também não participará da nova fase da banda.Pouco depois, Sutta publicou outra mensagem que seguidores interpretaram como nova indireta. "O importante é quem fica na chuva com você, quando eles também têm a opção de ficar secos. Lembre-se disso."Após anos sem atividades conjuntas, The Pussycat Dolls retomam a carreira em formato de trio. O retorno inclui o lançamento do single inédito "Club Song". Dois discos mais populares do grupo ganharão edições especiais em maio, com versões em vinil e materiais adicionais.

Para marcar a nova fase, o trio também anunciou a turnê “PCD Forever”, que prevê mais de 50 apresentações. A agenda começa em junho, na Califórnia, com datas em diversas cidades da América do Norte antes da passagem pela Europa e pelo Reino Unido. Alguns shows contarão com participações especiais de Lil' Kim e Mýa.



O grupo não lança material novo desde “React”, faixa divulgada em 2020 quando as integrantes chegaram a anunciar uma reunião e uma série de shows. O projeto, porém, acabou cancelado nos anos seguintes.



Fenômeno pop dos anos 2000, a girl band alcançou sucesso mundial com hits como “Don’t Cha”, “Buttons” e “Stickwitu”, além dos álbuns “PCD” (2005) e “Doll Domination” (2008).



