Zara Larsson e Luísa Sonza - Reprodução do Instagram

Zara Larsson e Luísa SonzaReprodução do Instagram

Publicado 12/03/2026 08:30

Rio - Dona de sucessos como "Uncover" e "Lush Life", Zara Larsson começou a seguir Luísa Sonza no Instagram e não passou despercebida pelos internautas. Os usuários das redes sociais, inclusive, já especulam uma possível parceria musical entre elas.

É que Zara prepara uma versão deluxe do álbum "Midnight Sun" para março este ano, com novas músicas e parcerias com artistas mulheres. Já Luísa, na madrugada desta quinta-feira (12), postou um vídeo misterioso que pode ser um 'spoiler' sobre seu próximo trabalho, o "LS5".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por LUÍSA SONZA (@luisasonza)



"Luísa Sonza e Zara Larsson juntas?! Deus... obrigado, pai!!! O universo unindo essas irmãs que foram separadas na maternidade", afirmou um internauta, no X, antigo Twitter. "Eu acho que a Zara não vai estar no 'LS5', e sim a Luísa que vai estar no Deluxe do 'Midnight Sun'", opinou outro. Vem aí mesmo um feat da luísa e da zara, né", comentou uma terceira pessoa.

A última vez que Zara esteve no Brasil foi em 2024, quando se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio. Dennis DJ fez uma participação no show.