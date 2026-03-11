Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os pais - Manuela Scarpa/Brazil News

Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os paisManuela Scarpa/Brazil News

Publicado 11/03/2026 18:56 | Atualizado 11/03/2026 20:19

Isabella Fonseca, filha de Luciano Camargo e Flávia Fonseca, deu início à trajetória como autora aos 16 anos. A jovem esteve em uma gráfica, em São Paulo, para acompanhar a primeira impressão de seu livro de estreia, Menifesi, publicado pela Editora Planeta.