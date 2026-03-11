Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os paisManuela Scarpa/Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Isabella Fonseca, filha de Luciano Camargo e Flávia Fonseca, deu início à trajetória como autora aos 16 anos. A jovem esteve em uma gráfica, em São Paulo, para acompanhar a primeira impressão de seu livro de estreia, Menifesi, publicado pela Editora Planeta.
fotogaleria
Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os pais - Manuela Scarpa/Brazil News
Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os pais - Manuela Scarpa/Brazil News
Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os pais - Manuela Scarpa/Brazil News
Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os pais - Manuela Scarpa/Brazil News
Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os pais - Manuela Scarpa/Brazil News


O momento foi celebrado ao lado dos pais, que fizeram questão de acompanhar a conquista da filha. Durante a visita, Isabella também autografou um dos primeiros exemplares da obra.

A adolescente é irmã gêmea de Helena. Além delas, Luciano Camargo — irmão de Zezé Di Camargo — também é pai de Wesley Camargo, fruto de seu relacionamento com Cleo Loyola, de quem está afastado desde 2014, e de Nathan Camargo, filho do cantor com Mariana Costa, irmã dos cantores Leandro e Leonardo.

No último domingo (8), data em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, o cantor fez uma homenagem nas redes sociais à esposa, Flávia, e às filhas gêmeas. “Em tempos como estes, em que muitas mulheres estão gritando pela vida, fica difícil apenas desejar ‘um feliz dia’”, escreveu.