Carlos Alberto de Nóbrega renova contrato com o SBTRogerio Pallatta / SBT

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Às vésperas de completar 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira (11). A informação foi confirmada ao DIA, nesta tarde, pela assessoria de imprensa do SBT.  
"O Carlos Alberto está se recuperando bem. Ele teve alta e já deixou hospital para continuar o tratamento em casa", disse a emissora em nota.
O apresentador do humorístico "A Praça É Nossa" havia dado entrada na unidade de saúde no último domingo (8) devido a um quadro de pressão alta.
Após passar por exames, ele descobriu que estava com uma "pneumonia pequena". "Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra", disse Carlos em um vídeo publicado no Instagram. 
 
 