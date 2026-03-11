Carlos Alberto de Nóbrega renova contrato com o SBT - Rogerio Pallatta / SBT

Publicado 11/03/2026 17:03

Rio - Às vésperas de completar 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira (11). A informação foi confirmada ao DIA, nesta tarde, pela assessoria de imprensa do SBT.

"O Carlos Alberto está se recuperando bem. Ele teve alta e já deixou hospital para continuar o tratamento em casa", disse a emissora em nota.

O apresentador do humorístico "A Praça É Nossa" havia dado entrada na unidade de saúde no último domingo (8) devido a um quadro de pressão alta.

Após passar por exames, ele descobriu que estava com uma "pneumonia pequena". "Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra", disse Carlos em um vídeo publicado no Instagram.