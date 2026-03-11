Carlos Alberto de Nóbrega renova contrato com o SBTRogerio Pallatta / SBT
Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta
Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT
Wagner Moura apresentará categoria no Oscar 2026
Ator está na disputa pela estatueta com 'O Agente Secreto'
Xande de Pilares pede namorada em casamento durante viagem à Disney
Cantor surpreendeu Thay Pereira com pedido em frente ao castelo da Cinderela, em Orlando; casal está junto há cerca de seis anos
Fulvio Stefanini contrai infecção bacteriana e é internado no Rio
Ator de 86 anos cancela apresentações de 'O Pai' devido ao estado de saúde
Mari Fernandez revela que será mãe pela primeira vez com Julia Ribeiro
Gravidez veio após processo de fertilização in vitro
Ana Castela revela diagnóstico de TDA e desabafa: 'Minha vida fez sentido'
Entenda o transtorno da cantora sertaneja
