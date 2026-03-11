Xande de Pilares pede namorada em casamento durante viagem à Disney - Reprodução Instagram

Xande de Pilares pede namorada em casamento durante viagem à DisneyReprodução Instagram

Publicado 11/03/2026 15:47

O cantor Xande de Pilares, de 56 anos, decidiu dar um novo passo na relação com a nutricionista e atriz Thay Pereira, de 25. Durante uma viagem à Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, o artista pediu a companheira em casamento diante do tradicional castelo da Cinderela.

fotogaleria

O momento foi registrado e divulgado pelo casal nas redes sociais nesta segunda-feira (11). Nas imagens publicadas, os dois aparecem comemorando o noivado com beijos e poses românticas. Em um dos cliques, Xande levanta Thay no colo, em um cenário que lembra o clima dos clássicos contos de fadas.Thay, que também é criadora de conteúdo e usa nas redes o apelido Mikimbeth, exibiu o anel de noivado: uma joia de ouro com detalhes em prata.Ao compartilhar os registros, os dois celebraram a nova etapa do relacionamento. “Onde a magia e os contos de fadas acontecem! Vem aí nosso casamento”, escreveram na legenda da publicação conjunta.Apesar de as fotos terem sido divulgadas agora, a família já voltou ao Brasil, o que indica que o pedido aconteceu alguns dias antes. O casal passou cerca de uma semana nos parques da Disney acompanhado da filha Estrela, de um ano, a primeira dos dois juntos. Xande também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Junior, de relações anteriores.