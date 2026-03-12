Katy Perry posta foto com Justin Trudeau - Reprodução do Instagram

Katy Perry posta foto com Justin TrudeauReprodução do Instagram

Publicado 12/03/2026 09:09

Rio - Katy Perry, de 41 anos, compartilhou uma foto coladinha com o namorado, o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, de 54 anos, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (11). Na imagem, os dois aparecem em clima de descontração.

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A publicação também reúne outras imagens da cantora em momentos do dia a dia dela, como uma ida ao dentista, um passeio com a filha, Daisy, fruto do antigo relacionamento com Orlando Bloom, e mais. "Você é o tesouro que você busca", escreveu ela na legenda.

Os internautas reagiram à publicação. "Eu amo eles juntos", afirmou um usuário da rede social. "Adoro vocês dois juntos, casal lindo!", elogiou outro. "A mulher está amando", declarou uma terceira pessoa.

Confira:







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Eu amo eles juntos