Angélica relembra os anos 90 em trend nas redes e diz sentir ’nostalgia muito boa’ - Reprodução Instagram

Angélica relembra os anos 90 em trend nas redes e diz sentir ’nostalgia muito boa’Reprodução Instagram

Publicado 11/03/2026 20:26 | Atualizado 11/03/2026 20:26

Angélica, de 52 anos, participou de uma trend nas redes sociais nesta quarta-feira (11) que propõe relembrar momentos do passado por meio de fotos antigas. A apresentadora reuniu imagens suas dos anos 90 e publicou o resultado em um vídeo.