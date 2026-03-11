Angélica relembra os anos 90 em trend nas redes e diz sentir ’nostalgia muito boa’Reprodução Instagram

Angélica, de 52 anos, participou de uma trend nas redes sociais nesta quarta-feira (11) que propõe relembrar momentos do passado por meio de fotos antigas. A apresentadora reuniu imagens suas dos anos 90 e publicou o resultado em um vídeo.
Angélica relembra os anos 90 em trend nas redes e diz sentir 'nostalgia muito boa' - Reprodução Instagram
Na legenda, a mulher de Luciano Huck brincou com a proposta da tendência: “Mãe, como você era nos anos 90?”. Já na descrição da publicação, comentou sobre a sensação de revisitar essa fase da vida. “Entrei pra trend. (Me deu uma nostalgia muito boa)”, escreveu.

Nos comentários, fãs aproveitaram para elogiar a apresentadora. “Maravilhosa sempre”, disse um seguidor. “Lembro de todas essas fases”, comentou outro. “Sempre linda! Minha infância”, declarou um terceiro.