Angélica relembra os anos 90 em trend nas redes e diz sentir ’nostalgia muito boa’Reprodução Instagram
Na legenda, a mulher de Luciano Huck brincou com a proposta da tendência: “Mãe, como você era nos anos 90?”. Já na descrição da publicação, comentou sobre a sensação de revisitar essa fase da vida. “Entrei pra trend. (Me deu uma nostalgia muito boa)”, escreveu.
Nos comentários, fãs aproveitaram para elogiar a apresentadora. “Maravilhosa sempre”, disse um seguidor. “Lembro de todas essas fases”, comentou outro. “Sempre linda! Minha infância”, declarou um terceiro.
