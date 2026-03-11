Fulvio Stefanini em cena do espetáculo 'O Pai' - Divulgação

Fulvio Stefanini em cena do espetáculo 'O Pai'Divulgação

Publicado 11/03/2026 14:19

Rio - O ator Fúlvio Stefanini, de 86 anos, está internado em um hospital no Rio para realizar exames e tratamento depois de contrair uma infecção bacteriana. O artista tem alta prevista para a próxima semana. Devido ao estado de saúde, o ator precisou cancelar as apresentações do espetáculo "O Pai", estrelado por ele, no Teatro TotalEnergies, na Glória, desta sexta-feira (13), sábado (14) e domingo (15).

As informações foram confirmadas pela assessoria do espetáculo, ao DIA, nesta quarta (11). Os ingressos adquiridos para estes dias da peça poderão ser revalidados para outra sessão, de acordo com a disponibilidade. Caso a pessoa não possa comparecer em uma nova data, os ingressos adquiridos serão reembolsados.

Em "O Pai", Stefanini interpreta André, um idoso de 80 anos, rabugento, mas divertido, que começa a enfrentar os efeitos do Mal de Alzheimer. A filha do personagem, então, sofre um dilema: cuidar do pai ou interná-lo em um asilo para seguir a vida ao lado de um novo amor.