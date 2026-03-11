Wagner Moura - Reprodução/Instagram

Publicado 11/03/2026 16:27

Rio - Wagner Moura terá um papel especial na noite do Oscar 2026. O ator foi convidado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para apresentar uma das categorias da premiação, marcada para o próximo domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O anúncio apareceu nas redes sociais oficiais da Academia. Na publicação, o nome do astro surge ao lado de artistas de peso da indústria, como Nicole Kidman, Pedro Pascal, Ewan McGregor, Sigourney Weaver, Channing Tatum, Rose Byrne, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo e Bill Pullman. A organização não revelou qual categoria ficará sob responsabilidade do brasileiro.

A presença de Moura no palco ocorre em um momento especialmente simbólico de sua carreira. Ele disputa a estatueta de Melhor Ator por "O Agente Secreto", produção dirigida por Kleber Mendonça Filho. O longa aparece entre os indicados em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator.

Entre os rivais da produção brasileira estão títulos estrelados por nomes consagrados do cinema internacional, como “Bugonia”, com Emma Stone, “F1”, protagonizado por Brad Pitt, “Marty Supreme”, com Timothée Chalamet, e “Pecadores”, liderado por Michael B. Jordan, este último apontado como o filme com maior número de indicações na edição deste ano.

A trajetória do filme

Ambientado em 1977, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife após tentar escapar de um passado enigmático. O que parecia um recomeço tranquilo se transforma em um mergulho em tensões políticas e sociais do Brasil dos anos 1970. Além de Moura, o elenco reúne Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomás Aquino e o veterano ator alemão Udo Kier.

O filme já havia conquistado forte repercussão desde a estreia internacional. Em sua passagem pelo Festival de Cannes, recebeu mais de dez minutos de aplausos.

Brasil na história do Oscar

Desde a criação do Oscar, em 1929, produções ligadas ao país já conquistaram diversas indicações. Entre os momentos mais marcantes estão as quatro nomeações de "Cidade de Deus" e a histórica indicação de Fernanda Montenegro ao prêmio de Melhor Atriz por "Central do Brasil".

Mais recentemente, o documentário "Democracia em Vertigem" chegou à disputa em 2020. E "Ainda Estou Aqui" movimento do prêmio em 2025 ao levar para casa a estatueta.

A cerimônia do Academy Awards 2026 acontece no domingo (15). No Brasil, a transmissão ficará a cargo da TV Globo, logo após o "Fantástico", com cobertura do tapete vermelho e bastidores da premiação.