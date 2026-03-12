Ceci Ribeiro - Reprodução de vídeo

Ceci RibeiroReprodução de vídeo

Publicado 12/03/2026 07:30

Rio - Ceci Ribeiro contou aos fãs, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira (11), que se sentiu desconfortável durante a entrevista com Babu Santana, no "Bate-Papo BBB", do Globoplay. Os internautas notaram que o ator, eliminado do "BBB 26", se dirigia principalmente a Gil do Vigor para responder as perguntas feitas no programa.

"Eu sei que vocês querem falar sobre o que rolou na madrugada. Estou recebendo um monte de mensagem. Eu não estou conseguindo responder todo mundo porque, primeiro, das directs eu tenho medo. Quero preservar meu emprego. Qualquer coisa que eu responder ali vai parecer que estou torcendo para alguém", explicou Ceci.

"Mas, sim, eu me senti desconfortável ontem, foi um programa difícil e ainda tenho muita coisa para falar sobre... depois a gente conversa sobre o que rolou no 'Bate-papo'", acrescentou.

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