Entre os pontos citados por ela está a importância de guardar dinheiro, mesmo que seja pouco. Segundo Luciana, separar uma pequena parte do que se ganha já pode fazer diferença para lidar com imprevistos, como problemas de saúde, viagens inesperadas ou para ajudar alguém da família. A apresentadora também falou sobre a necessidade de cuidar de si mesma antes de tentar atender às demandas dos outros. Para ela, colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, mas uma forma de responsabilidade com a própria vida.
Outro aprendizado mencionado foi saber dizer “não”. Luciana contou que, no passado, muitas vezes evitava negar pedidos por constrangimento e acabava inventando desculpas, algo que hoje enxerga de forma diferente. Ela também refletiu sobre o ciúme, afirmando que o sentimento não impede ninguém de agir de forma errada e que, quando não há motivo real, acaba gerando sofrimento desnecessário. “Se a pessoa quiser fazer algo errado, ela vai fazer com ou sem o seu ciúme”, disse.
Nos comentários, seguidores elogiaram a postura de Luciana e compartilharam experiências pessoais. A apresentadora Silvia Abravanel destacou a importância do amor-próprio e da sabedoria nas relações. Já Emilly Araújo deixou uma mensagem carinhosa, dizendo sentir saudades. Outros internautas também elogiaram o posicionamento da apresentadora e disseram que se sentiram tocados pelas reflexões compartilhadas. Assista:
