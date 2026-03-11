Luciana Gimenez reflete sobre aprendizados da vida - Reprodução Instagram

Publicado 11/03/2026 21:18

Luciana Gimenez, de 56 anos, usou as redes sociais para dividir reflexões sobre a vida e listar conselhos que gostaria de ter recebido aos 30 anos. Ao publicar o vídeo, a apresentadora convidou o público a participar da conversa. “E vocês, que conselho gostariam de ter recebido aos 30 anos, mas aprenderam na marra?”, escreveu na legenda da postagem.



Entre os pontos citados por ela está a importância de guardar dinheiro, mesmo que seja pouco. Segundo Luciana, separar uma pequena parte do que se ganha já pode fazer diferença para lidar com imprevistos, como problemas de saúde, viagens inesperadas ou para ajudar alguém da família. A apresentadora também falou sobre a necessidade de cuidar de si mesma antes de tentar atender às demandas dos outros. Para ela, colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, mas uma forma de responsabilidade com a própria vida.



Outro aprendizado mencionado foi saber dizer “não”. Luciana contou que, no passado, muitas vezes evitava negar pedidos por constrangimento e acabava inventando desculpas, algo que hoje enxerga de forma diferente. Ela também refletiu sobre o ciúme, afirmando que o sentimento não impede ninguém de agir de forma errada e que, quando não há motivo real, acaba gerando sofrimento desnecessário. “Se a pessoa quiser fazer algo errado, ela vai fazer com ou sem o seu ciúme”, disse.

A apresentadora comentou ainda que continua aprendendo a lidar com esse sentimento. “Já passei dos 40 e continuo um pouco ciumenta. Mas se puder controlar esse sentimento, melhor — porque ele não traz benefício nenhum. Palavra de escorpiana”, afirmou.



Nos comentários, seguidores elogiaram a postura de Luciana e compartilharam experiências pessoais. A apresentadora Silvia Abravanel destacou a importância do amor-próprio e da sabedoria nas relações. Já Emilly Araújo deixou uma mensagem carinhosa, dizendo sentir saudades. Outros internautas também elogiaram o posicionamento da apresentadora e disseram que se sentiram tocados pelas reflexões compartilhadas. Assista: