Ana Castela deixa de seguir Virgínia no Instagram após polêmica sobre maquiar Maria Flor - Reprodução / Instagram

Ana Castela deixa de seguir Virgínia no Instagram após polêmica sobre maquiar Maria FlorReprodução / Instagram

Publicado 11/03/2026 22:07

Ana Castela deixou de seguir Virginia Fonseca no Instagram, e a movimentação foi rapidamente percebida por internautas nas redes sociais. A influenciadora, por sua vez, não acompanha a cantora na plataforma. De acordo com a assessoria de Virginia, ela “realmente nunca seguiu a Ana”. A atitude da artista gerou comentários entre usuários da internet, que reagiram ao unfollow e opinaram sobre a situação.

A repercussão acontece após uma sequência de publicações que envolveram a família de Zé Felipe. A polêmica começou quando Ana Castela apareceu maquiando Maria Flor, filha do cantor com Virginia, durante um encontro com familiares dele. O momento foi compartilhado nas redes sociais por amigos da cantora e chamou a atenção dos fãs.

Pouco tempo depois, Virginia publicou um vídeo maquiando a menina e comentou que a filha agora queria ser maquiada apenas pela mãe. Parte do público interpretou a fala como uma indireta para Ana Castela, o que ampliou as discussões nas redes.

Em meio à repercussão, Zé Felipe também se manifestou. Sem citar diretamente Virginia, a quem chamou de “mãe das crianças”, o cantor disse concordar com a posição dela e afirmou que é válido falar quando algo incomoda, mas ressaltou que prefere resolver questões familiares longe da internet.

A cantora ainda compartilhou um vídeo gravado na Fazenda Talismã, propriedade da família do ex-namorado, e escreveu: “É assim que eu comecei e é assim que eu vou continuar”. A publicação também foi interpretada por alguns internautas como uma resposta indireta à polêmica.