Ana Castela deixa de seguir Virgínia no Instagram após polêmica sobre maquiar Maria FlorReprodução / Instagram
Ana Castela deixa de seguir Virginia após polêmica nas redes envolvendo filha da influenciadora
Situação ganhou repercussão depois de vídeo sobre maquiagem da filha de Zé Felipe
Luciana Gimenez reflete sobre aprendizados da vida e revela conselhos que gostaria de ter ouvido aos 30
Apresentadora compartilhou reflexões nas redes sociais e recebeu mensagens de apoio dos seguidores
Angélica relembra os anos 90 em trend nas redes e diz sentir 'nostalgia muito boa'
Apresentadora compartilhou fotos antigas e recebeu elogios dos seguidores
Aos 16 anos, filha de Luciano Camargo publica primeiro livro e celebra com os pais
Isabella Fonseca, gêmea de Helena, acompanhou a impressão da obra em uma gráfica em São Paulo
Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta
Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT
Wagner Moura apresentará categoria no Oscar 2026
Ator está na disputa pela estatueta com 'O Agente Secreto'
