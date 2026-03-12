Neusa Borges - Reprodução / Instagram

Neusa BorgesReprodução / Instagram

Publicado 12/03/2026 12:46

Rio - A atriz Neusa Borges, de 84 anos, anunciou nesta quarta-feira (11) que assinou um contrato vitalício com a TV Globo. A novidade foi revelada pela própria artista em uma carta aberta publicada nas redes sociais.

No texto, a veterana celebrou o reconhecimento após décadas de contribuição à televisão brasileira. "No ano em que celebro 70 anos de carreira artística, sendo 19 anos dedicados à música e 54 anos de amor e entrega ao teatro, cinema e televisão, recebi um dos maiores presentes da minha vida", escreveu.

A atriz também recordou a trajetória construída ao longo dos anos dentro da emissora. "Depois de tantos personagens, histórias e emoções vividas ao longo de décadas na TV Globo em novelas, séries, especiais, vinhetas e programas que marcaram gerações, agora posso dizer com o coração cheio de gratidão e emoção: eu, Neusa Borges, sou oficialmente uma atriz contratada vitalícia da TV Globo”, afirmou na publicação.

A artista ainda destacou o orgulho pelo novo vínculo com a emissora. "Um reconhecimento que carrego com muito orgulho, por tudo o que já vivi e por tudo o que ainda quero viver dentro dessa casa que também é minha. Obrigada, TV Globo, por valorizar minha história e meu trabalho ao longo de tantos anos”, completou.

Com uma carreira consolidada na dramaturgia brasileira, Neusa participou de produções marcantes da televisão, como as novelas "Dancin' Days" (1978), "A Indomada" (1997), "O Clone" (2001), "América" (2005) e "Salve Jorge" (2012). Mais recentemente, integrou o elenco da série "Encantado's", exibida entre 2022 e 2025.

Nos últimos anos, Neusa Borges também chamou atenção ao falar publicamente sobre a dificuldade de conseguir novos trabalhos. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, a atriz relatou a escassez de convites para profissionais mais velhos e destacou a necessidade de seguir ativa para garantir o sustento.