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Deborah Secco surge em vestido justinho e recebe elogios
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Deborah Secco surge em vestido justinho e recebe elogios

'Simplesmente belíssima', exaltou uma internauta

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Rio - Deborah Secco, de 46 anos, prestigiou o evento de uma marca de cosméticos que chegou ao Brasil na noite desta quinta-feira (11). Na festança, que aconteceu em São Paulo, a atriz surgiu deslumbrante usando vestido preto justinho.
Luvas cumpridas, brincos, sapatos de bico fino e cabelo preso completaram o visual da artista. Através das redes sociais, Deborah compartilhou um compilado de registros posando com o look. Nos comentários da publicação, recebeu muitos elogios:
"Maravilhosa", exaltou uma usuária do Instagram. "Cara, que look lindo", opinou um admirador. "Ela sabe entregar look, né?", disse um seguidor. "Simplesmente belíssima", escreveu uma internauta. "Gata demais", expressou uma fã. "Incrível. Deslumbrante", enalteceu outra pessoa. "Muito deusa", comentou mais alguém.
O evento também contou com show de Vanessa da Mata e a presença de mais personalidades, como o ator Rodrigo Simas, a modelo Viviane Orth e a influenciadora digital Amanda Paggi.
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