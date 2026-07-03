Anitta prestigia retorno de Regina Casé aos palcos - Victor Chapetta/Brazil News

Anitta prestigia retorno de Regina Casé aos palcosVictor Chapetta/Brazil News

Publicado 03/07/2026 22:59

Rio - Regina Casé recebeu diversos convidados famosos para assistir ao monólogo "Viva! Vida!", na noite desta sexta-feira (3). Entre os artistas que prestigiaram a atriz estavam Anitta, Lexa, Mumuzinho e Thainá Fernandes.

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Na chegada ao teatro, os convidados foram fotografados antes da apresentação. Anitta apostou em um conjunto off-white com acessórios de miçangas, enquanto Lexa escolheu um look em tons de nude. Mumuzinho compareceu acompanhado da namorada.No espetáculo, Regina Casé retorna ao teatro após anos dedicada à televisão. A atriz mistura memórias pessoais, música, ativismo e reflexões sobre o Brasil em um monólogo que marca sua volta aos palcos.