Anitta prestigia retorno de Regina Casé aos palcosVictor Chapetta/Brazil News
Na chegada ao teatro, os convidados foram fotografados antes da apresentação. Anitta apostou em um conjunto off-white com acessórios de miçangas, enquanto Lexa escolheu um look em tons de nude. Mumuzinho compareceu acompanhado da namorada.
No espetáculo, Regina Casé retorna ao teatro após anos dedicada à televisão. A atriz mistura memórias pessoais, música, ativismo e reflexões sobre o Brasil em um monólogo que marca sua volta aos palcos.
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