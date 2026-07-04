João Lucas e Sasha Meneghel aproveitaram férias em país africano - Reprodução/Instagram

João Lucas e Sasha Meneghel aproveitaram férias em país africano Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2026 16:00

Rio - João Lucas compartilhou imagens da viagem romântica com a mulher, Sasha Meneghel, para Cidade do Cabo, na África do Sul. O cantor e a estilista apareceram em registros no avião e curtindo as paisagens do litoral africano.

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"Cidade do Cabo, adorei te conhecer", escreveu na legenda.

Em maio, os dois completaram cinco anos de casamento e trocaram declarações nas redes sociais . "Hoje a gente está comemorando no meio de muito trabalho, casting de modelo, entrevista, edição de roupa, um desfile, um álbum novo... e eu não escolheria nada diferente disso, porque é assim que a gente vive nossos dias desde 22/05/2021. Realizando nossos sonhos juntos, celebrando juntos, chorando juntos, construindo nossa vida juntos", escreveu João Lucas.

Sasha Meneghel retribuiu a homenagem do marido. "João, é tão bom te amar! Você é o que tenho de mais lindo e precioso, obrigada pelos cinco anos mais incríveis".