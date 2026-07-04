João Lucas e Sasha Meneghel aproveitaram férias em país africano Reprodução/Instagram
João Lucas compartilha fotos de viagem romântica com Sasha Meneghel
Cantor e estilista visitaram a Cidade do Cabo, na África do Sul
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