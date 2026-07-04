Hytalo Santos é suspeito de exposição e exploração de crianças - Reprodução/Instagram

Hytalo Santos é suspeito de exposição e exploração de criançasReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2026 12:41

Rio - Denize Santos, mãe de Hytalo Santos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (3), uma carta escrita à mão pelo influenciador, que está preso desde agosto de 2025. No texto, ele fala sobre a saudade dos fãs, agradece as mensagens de apoio e afirma que segue firme na fé durante o período em que cumpre prisão.

"Quase um ano longe de vocês, mas com muita saudade. Obrigado por todos que seguem juntos e acreditando que tudo isso vai passar. De onde eu vim eu aprendi a ser forte, corajoso, bem-humorado e aqui não seria diferente. Sou resiliente na dor, próspero no pouco e crio piadas com minhas aflições… Foi a fórmula que encontrei pra sentir menos o percurso até aqui", escreveu Hytalo.

Em outro trecho, o influenciador citou os fãs, a quem chama de "Baterias", e voltou a demonstrar confiança em um desfecho positivo. "Baterias e família HS, sigo firme e com muita fé que tá acabando. Amo vocês. Até já já, se Deus quiser!", completou.

Relembre o caso

Hytalo Santos e o marido, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro, foram presos preventivamente em agosto de 2025, durante uma operação do Ministério Público da Paraíba. A investigação apontou exploração sexual de crianças e adolescentes em conteúdos produzidos e divulgados nas redes sociais do influenciador.

Em fevereiro de 2026, a Justiça da Paraíba condenou Hytalo a 11 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Israel recebeu pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias. A decisão também determinou o pagamento de R$ 500 mil por danos morais às vítimas. A defesa recorre da sentença.

O caso teve um novo desdobramento no dia 1º de julho, quando o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou uma operação para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio envolvendo o casal.

De acordo com a investigação, os valores movimentados teriam origem em jogos e apostas ilegais. A defesa nega as acusações, sustenta a inocência dos dois e afirma que eles sempre estiveram à disposição das autoridades.