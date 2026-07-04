Filha de Ana Maria Braga desabafa sobre ataques na web devido à forma como cria os filhos - Reprodução / Instagram

Filha de Ana Maria Braga desabafa sobre ataques na web devido à forma como cria os filhosReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2026 15:14

Rio - Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que recebeu após a mãe comentar, no quadro "Pode Perguntar", do "Fantástico", que discorda de algumas decisões dela na criação dos quatro netos. Entre os pontos citados estão a escolha por manter as crianças longe de eletrônicos, o parto domiciliar e uma rotina mais conectada à natureza, distante dos grandes centros urbanos.

A professora de ioga contou que decidiu se manifestar depois de ver uma publicação sobre sua vida repercutir na internet. Segundo Mariana, os comentários tinham ofensas, preconceito e julgamentos sobre escolhas pessoais que, de acordo com ela, muita gente desconhece na prática.

"Eu fiquei super impressionada com os comentários. Já sou acostumada com críticas, mas é um negócio que as pessoas têm muita raiva", afirmou.

Mariana também rebateu comentários que a chamavam de "herdeira" e associavam suas decisões a privilégios financeiros. "Me chamam de 'herdeira', desse lugar do 'herdeiro', que é o folgado, ou é o maconheiro; é o excêntrico. Tem esses comentários de que é muito fácil fazer essa escolha de não dar tela para os filhos se você é herdeiro. Ou: 'É muito fácil ser natureba'. Nem sabe da minha vida e fala que é fácil porque tem dinheiro. É inveja, eu sei disso, mas quero comentar dessa inveja", disse.

Mariana fala sobre maternidade

Durante a live, a filha de Ana Maria Braga afirmou que suas decisões sobre maternidade são resultado de experiências pessoais, estudos e aprendizados ao longo da vida. Ela também negou que suas escolhas tenham a intenção de criticar outras famílias.

"Eu quero que seja entendido que as minhas escolhas não estão aí para invalidar as tuas escolhas. Mas você põe lá teu filho no desenho o dia inteiro? Não estou nem um pouco me lixando... Só não põe meu filho para brincar com o seu, porque realmente ele nem vai saber brincar", declarou.

Apesar das críticas, Ana Maria Braga já deixou claro que respeita a forma como Mariana conduz a criação dos filhos. No "Fantástico", a apresentadora afirmou que nem sempre concorda com as decisões da filha, mas ressaltou que apoia e sente orgulho dela.