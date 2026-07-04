Beyoncé lança música surpresa no Dia da Independência dos EUA - Reprodução / Instagram

Beyoncé lança música surpresa no Dia da Independência dos EUAReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2026 11:33

Rio - Beyoncé pegou os fãs de surpresa neste sábado (4) ao lançar "MORNING DEW (DONK)" nas plataformas digitais. A música, gravada originalmente em 2013, estava guardada há mais de uma década e agora ganhou uma versão oficial.



A faixa faz parte da edição comemorativa de 20 anos de "B'Day", segundo álbum de estúdio da cantora. O disco foi lançado em 2006 e reúne sucessos de uma das fases mais marcantes da carreira da artista, como "Déjà Vu", "Irreplaceable" e "Beautiful Liar".



O lançamento também chama atenção porque Beyoncé não apresentava um projeto inédito desde "Cowboy Carter". Por isso, a novidade surpreendeu parte do público e movimentou os fãs da artista nas redes sociais.



"MORNING DEW (DONK)" é uma nova versão de "Donk", música que foi gravada na época do álbum "Beyoncé", lançado em 2013, mas ficou fora da seleção final. Apesar de nunca ter saído oficialmente, a canção já era conhecida por parte da BeyHive, como é chamado o fandom da cantora, por registros em bancos de direitos autorais e vazamentos antigos na internet.



Em 2021, um trecho da música circulou nas redes sociais. Dois anos depois, uma versão completa apareceu na web. Agora, mais de dez anos após a gravação original, a faixa finalmente chegou aos aplicativos de música.



A canção tem composição de Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon. A produção é assinada pela cantora em parceria com Pharrell, nome por trás de sucessos de artistas como Britney Spears, Justin Timberlake e Snoop Dogg.



A novidade também veio acompanhada de um vídeo dirigido por Cliff Watts, colaborador antigo de Beyoncé. O material usa imagens de arquivo da artista, incluindo registros feitos na época em que ela estrelou a capa da edição de moda praia da revista "Sports Illustrated", pouco antes de completar 25 anos.

Ouça: