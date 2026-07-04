Ana Paula Siebert é mãe de Vicky, de 6 anos - Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert é mãe de Vicky, de 6 anos Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2026 18:00

Rio - Ana Paula Siebert explicou o sumiço da filha, Vicky, de 6 anos, nos conteúdos de suas redes sociais. A mulher de Roberto Justus abriu a caixinha de perguntas do Instagram e comentou sobre como a rotina escolar reduziu o tempo livre da menina.

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"Antigamente, a Vicky ficava quase o dia todo em casa, estava sempre perto, a gente gravava muito juntas, hoje ela estuda até a tarde. Tem as suas atividades depois. Daí chega cansada. Então eu respeito muito o tempo dela", esclareceu.

A modelo também revelou a maneira que Vicky encara a exposição. "Sabem que ela ama gravar e eu fico falando que nem tudo precisa ser gravado, que é pra ela curtir. Mas pensa numa menina que gosta de um tripé! Eu tenho centenas de vídeos dela fazendo unboxing de tudo que vocês imaginam. Eu que não posto mesmo. Mas vou escolher alguns", disse Ana Paula.