Anitta curte noite em baile de gafieira no Rio - Reprodução / Instagram

Anitta curte noite em baile de gafieira no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2026 10:11

Rio - Anitta aproveitou a noite de sexta-feira (3) no Rio. A cantora, de 33 anos, compartilhou nas redes sociais registros de sua passagem pela casa Cachanga do Malandro, conhecida por receber bailes de gafieira e reunir amantes da dança de salão.



Nos vídeos publicados, a artista aparece no meio do salão e mostra desenvoltura ao dançar com diferentes pares. Ao som de samba de gafieira, Anitta chamou atenção pelo molejo e pela sintonia com os dançarinos. Em um dos momentos, ela também se divertiu ao som de uma música nova, ainda não lançada oficialmente.

A ida ao local não é um caso isolado. A cantora tem frequentado a casa de samba com certa regularidade nas últimas semanas e já demonstrou interesse pela dança de salão em outras ocasiões.



O samba de gafieira, ritmo tradicional dos salões cariocas, mistura técnica, improviso e muita malandragem nos passos.