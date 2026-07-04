Taylor Swift e Travis Kelce oficializam união no Madison Square Garden - Reprodução / Instagram / X

Taylor Swift e Travis Kelce oficializam união no Madison Square GardenReprodução / Instagram / X

Publicado 04/07/2026 09:08

Rio - Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 36 anos, oficializaram a união nesta sexta-feira (3), em uma cerimônia realizada no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. O casamento reuniu convidados, entre familiares, amigos e celebridades, e teve forte esquema de segurança para manter os detalhes longe dos holofotes até o momento da celebração. Às 19h27, no horário local, os letreiros do estádio confirmaram a novidade com a mensagem "Recém-casados".

A cerimônia teve um formato menos tradicional. Taylor e Travis não contaram com damas de honra nem padrinhos famosos. O irmão da cantora, Austin Swift, assumiu o posto de acompanhante principal da noiva, enquanto Jason Kelce, irmão do jogador, ficou ao lado do noivo como padrinho principal. Quem conduziu a celebração foi Adam Sandler, amigo do casal e colega de Travis no filme "Um Maluco no Golfe 2".

Os looks também fizeram parte do grande mistério em torno do casamento. A noiva e o noivo usaram peças criadas pela Dior, sob direção criativa de Jonathan Anderson, em parceria próxima com os dois. Segundo comunicado da grife, as roupas foram confeccionadas na 30 Avenue Montaigne, em Paris. Taylor completou a produção com sapatos Christian Louboutin feitos sob medida e joias da Cartier.

Nos bastidores, a operação para preservar a privacidade do casal chamou quase tanta atenção quanto a cerimônia. Ruas ao redor do Madison Square Garden foram bloqueadas, e uma estrutura com cortinas pretas foi montada na entrada do local para impedir registros dos noivos e dos convidados. Segundo informações divulgadas anteriormente pelo TMZ, os convites teriam recebido uma marca d'água invisível com o nome de cada convidado, recurso usado para identificar possíveis vazamentos. Celulares e câmeras também teriam sido proibidos durante a festa.

A lista de convidados reuniu nomes de peso da música, do cinema, da moda e dos esportes. Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Karlie Kloss, Miranda Lambert, Camila Cabello, Benson Boone, Jack Antonoff, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Mike Vrabel, Erin Andrews e Matthew Stafford estiveram entre os presentes. Charissa Thompson, apontada como uma das responsáveis por aproximar Taylor e Travis, também marcou presença e disse a fãs que estava "animada para celebrar o amor".

A imprensa americana estimou que a celebração tenha ultrapassado US$ 10 milhões, cerca de R$ 51,7 milhões. O valor inclui aluguel do espaço, decoração, bufê, segurança reforçada e atrações musicais. Embora a programação completa não tenha sido divulgada oficialmente, veículos internacionais apontaram a possibilidade de apresentações de Stevie Nicks, Paul McCartney e Tim McGraw. O The New York Times também afirmou que Taylor subiria ao palco durante a festa.

O casamento encerra uma história que começou em 2023, quando Travis Kelce contou, em tom bem-humorado, que tentou entregar seu número de telefone para Taylor durante um show da turnê "The Eras Tour", mas não conseguiu. A brincadeira repercutiu, os dois se aproximaram e assumiram o romance meses depois. Em 26 de agosto de 2025, o jogador pediu a cantora em casamento, e o casal anunciou a novidade nas redes sociais com a legenda: "sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar".

