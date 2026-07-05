Saory Cardoso e Dudu Camargo - Reprodução / Instagram

Saory Cardoso e Dudu CamargoReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 08:46

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A faixa escolhida foi "Daqui Pra Frente", parceria de Manu Bahtidão e Simone Mendes. Em um dos trechos, a letra diz: "Eu e você contra o mundo / Eu enfrento tudo se eu tiver você / E olha onde a gente chegou / Tudo que a gente conquistou / Daqui pra sempre é só eu e tu / Calando a boca do mundo".O assunto ganhou força após o jornalista Pedro Arimateya contar no podcast "Disse Me Disse", no dia 29 de junho que viveu um romance com Dudu Camargo, vencedor de "A Fazenda 17", e declarou que pessoas próximas já sabiam da história."Eu já fiquei com Dudu Camargo, e todo mundo sabe. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve uma história de um produtor [que estaria se relacionando com o jornalista]. O produtor não era produtor, era eu", disse.Apesar da repercussão, Saory não comentou diretamente o caso até o momento. A nova publicação ao lado de Dudu, no entanto, indicou que os dois seguem juntos.