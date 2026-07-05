Paolla Oliveira arrisca passos de zouk - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira arrisca passos de zoukReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 18:00

Rio - Paolla Oliveira voltou a mostrar que leva jeito de sobra para a dança. Neste sábado (4), a atriz publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece ao som de "Sensualidad", de Ledes Diaz, e arriscou passos de zouk, ritmo de origem caribenha marcado por movimentos sensuais e muita conexão entre os pares.



Na legenda, Paolla brincou com a performance: "Tentativa de um zouk por aqui ". A coreografia, no entanto, rendeu uma série de elogios dos fãs. Entre os comentários, seguidores se derreteram pela desenvoltura da artista: "Surreal de linda" e "Socorro, fiquei sem ar".



A relação de Paolla com a dança já é antiga. Ela foi campeã do "Dança dos Famosos" em 2009 e voltou a vencer no "Super Dança dos Famosos", em 2021. Nas duas ocasiões, formou dupla com o professor Leandro Azevedo.



Desde então, a atriz mantém a dança presente em sua rotina e costuma dividir alguns registros com o público. Com mais de 38 milhões de seguidores, Paolla voltou a encantar a web ao mostrar carisma, técnica e desenvoltura na nova coreografia.

Assista: