Faustão e a mulher, Luciana Cardoso - Reprodução/Instagram

Faustão e a mulher, Luciana CardosoReprodução/Instagram

Publicado 05/07/2026 12:47

Rio - Luciana Cardoso, de 49 anos, mulher de Faustão, de 76, falou sobre os transplantes feitos pelo apresentador e destacou a importância da doação de órgãos. Em entrevista à jornalista Silvia Vinhas, ela agradeceu às famílias dos doadores e ressaltou o impacto desse gesto na vida de quem aguarda por uma nova chance.

"Isso que eu sempre falo. A pessoa já está ali num momento tão difícil e ainda tem uma generosidade tão grande de falar: 'Não, vou fazer a doação', para uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não conheço nem nada, e deixar que outras pessoas continuem vivendo", disse Luciana.

A jornalista também afirmou que a decisão de doar órgãos ajuda outras famílias a manterem suas histórias. "A generosidade realmente permite que outras pessoas, outras famílias, continuem tendo a sua história", declarou.

Ao falar sobre o caso do marido, Luciana se emocionou e citou momentos que Faustão pôde acompanhar graças aos procedimentos. "Se não tivesse essa possibilidade, ele não teria visto o João fazendo as coisas dele, não estaria vendo o Rodrigo maior de idade, não estaria vendo a Lara casando. Ele foi ao casamento. Então, assim, é muito bonito", contou.

Faustão passou por quatro transplantes desde 2023. O primeiro ocorreu em agosto daquele ano, quando ele recebeu um novo coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em fevereiro de 2024, o apresentador realizou um transplante de rim.

Em agosto de 2025, Faustão voltou ao hospital para dois novos procedimentos: um transplante de fígado e um retransplante renal. O comunicador é pai de João Silva, de 22 anos, e Rodrigo Silva, de 18, com Luciana Cardoso. Ele também é pai de Lara Silva, de 27, fruto de seu relacionamento com Magda Colares.