Alcione cai no palco durante show em São LuísReprodução / X
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do tombo. No palco, Alcione recebia os cantadores Ribinha de Maracanã, do Boi de Maracanã; Chagas, do Boi de Ribamar; e Marcos, do Boi da Maioba. O grupo interpretava a toada "Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão", uma das canções mais tradicionais da cultura popular maranhense e eternizada na voz da artista.
Neste domingo (5), Alcione usou as redes sociais para tranquilizar o público e tratou o episódio com bom humor. A cantora afirmou que passa bem, agradeceu as mensagens de carinho e citou um trecho de "Volta por cima", música conhecida na voz de Beth Carvalho.
AGORA: Alcione cai no palco durante apresentação em São Luís. pic.twitter.com/6IIIWbwag9— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 5, 2026
"Vem cá, vocês acham que é um tombinho que vai me derrubar? Um tombo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer. Tô ótima e obrigada pela preocupação, gente", disse ela.
A apresentação no Arraial do Ipem foi uma das atrações da programação junina em São Luís, que reúne artistas locais, grupos de bumba meu boi, quadrilhas e tambor de crioula. Antes do show no evento, Alcione também participou de uma apresentação especial no Teatro Arthur Azevedo, ao lado da Orquestra Filarmônica do Maranhão.
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