Alcione cai no palco durante show em São Luís - Reprodução / X

Alcione cai no palco durante show em São LuísReprodução / X

Publicado 05/07/2026 11:17

Rio - Alcione levou um susto durante a apresentação no Arraial do Ipem, em São Luís, na noite de sábado (4). A cantora maranhense, de 78 anos, se desequilibrou e caiu no palco enquanto participava da programação junina do evento. Apesar da queda, a artista recebeu ajuda imediata da equipe, se levantou, sentou em uma cadeira e seguiu com o show normalmente.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do tombo. No palco, Alcione recebia os cantadores Ribinha de Maracanã, do Boi de Maracanã; Chagas, do Boi de Ribamar; e Marcos, do Boi da Maioba. O grupo interpretava a toada "Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão", uma das canções mais tradicionais da cultura popular maranhense e eternizada na voz da artista.



