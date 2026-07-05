Thaila Ayala chora ao falar sobre crescimento dos filhos - Reprodução /Instagram

Thaila Ayala chora ao falar sobre crescimento dos filhos Reprodução /Instagram

Publicado 05/07/2026 10:26

Rio - Thaila Ayala usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre a maternidade e a passagem do tempo. Aos 40 anos, a atriz, que é mãe de Francisco, de 4, e Tereza, de 3, frutos do casamento com Renato Góes, publicou um vídeo em que aparece chorando ao refletir sobre o crescimento dos filhos.

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"Sábado de noite e minha cara está assim depois que coloquei meus filhos para dormir e percebi que quase não consigo mais segurar meu filho no colo de tão grande e pesado [que ele está]", disse Thaila, visivelmente abalada. "Aí a gente vê o tempo passar na nossa frente, Jesus, como é difícil", completou.No relato, a atriz também falou sobre a cobrança que muitas mães sentem ao olhar para a rotina com os filhos. "A gente sempre fica com aquela sensação: 'Poderia ter feito mais, poderia ter aproveitado mais, poderia sei lá'. Meu Deus, como maternar é fácil", declarou.Nos comentários da publicação, mulheres famosas e anônimas contaram que se identificaram com o desabafo da atriz. Renato Góes também deixou uma mensagem carinhosa para a mulher: "Você fez tudo! Te amo", escreveu.