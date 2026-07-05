Sabrina Sato mostra barriguinha em fotos inéditas do chá revelação - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato mostra barriguinha em fotos inéditas do chá revelaçãoReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2026 19:00

Rio - Sabrina Sato entrou para os assuntos comentados nas redes sociais neste sábado (4) ao revelar quais nomes cogitou para o bebê que espera com Nicolas Prattes, caso fosse uma menina. A apresentadora, que está grávida de um menino, respondeu a uma caixinha de perguntas no Instagram e contou que tinha quatro opções femininas: Nirvana, Mina, Graça e Musa. A lista fugiu do tradicional e logo virou motivo de brincadeiras entre internautas.

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“Qual seria o nome do bebê se fosse menina?”, perguntou um seguidor. Sem mistério, Sabrina respondeu com as alternativas pensadas por ela e pelo marido. A escolha dos nomes dividiu opiniões e rendeu comentários bem-humorados no X, antigo Twitter.“Ainda bem que o bebê da Sabrina Sato e do Nicolas Prattes vai ser menino”, brincou uma pessoa. “Saudades quando era só Maria e José”, escreveu outra. Um terceiro internauta também ironizou: “Rico tem uns nomes tão peculiares, né”.Sabrina Sato, de 45 anos, espera o primeiro filho com Nicolas Prattes, de 29. O casal anunciou a gravidez no dia 22 de junho, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. A novidade foi revelada em um vídeo narrado por Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com Duda Nagle.“O Zezé [Nicolas Prattes] vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né?”, diz a menina na gravação.Na legenda da publicação, Sabrina e Nicolas celebraram a nova fase da família. “O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo ”, escreveram.