Claudia Raia conversa sobre trajetória em programa de videocast - Reprodução/YouTube

Claudia Raia conversa sobre trajetória em programa de videocastReprodução/YouTube

Publicado 03/07/2026 12:15

Rio – Claudia Raia, de 59 anos, relembrou momentos do casamento com Alexandre Frota, de 62, durante entrevista ao videocast "Close Errado". Na conversa, ela recordou o primeiro desfile pela Beija-Flor, em 1985, mesmo ano em que os dois atuaram juntos na novela "Roque Santeiro" e iniciaram o relacionamento.



"Na primeira vez que eu saí na Beija-Flor, eu saí como Eva no Paraíso, com Alexandre Frota como Adão... Abafa", contou Claudia. Em seguida, as apresentadoras reagiram ao comentário. "Abafa, mas era muito 'ref' nos anos 80", disse Jana Rosa. Já Camila Fremder questionou: "Ah, mas bom, né?".



A atriz, então, respondeu sem rodeios: "Bom! Bom até porque fui eu que escolhi, né? Ele era um lindo, um gostoso. Um gostoso sem limites".



Claudia e Alexandre oficializaram a união em dezembro de 1986 e permaneceram casados até 1989. Ao relembrar a cerimônia, a artista também destacou o clima performático da época. "Eu tinha um resplendor, eu era quase um destaque de escola de samba. Esse casamento foi absurdo, né? Foi a cara dos anos 80. Era uma performance", afirmou.



Atualmente, Claudia é casada com o ator Jarbas Homem de Mello, de 56 anos, com quem tem Luca, de 3. A atriz também é mãe de Enzo, de 29, e Sophia, de 23, frutos do casamento com Edson Celulari.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Letícia Montrezor