Dolly Parton agradeceu Taylor Swift e Travis Kelce por doação de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) - Reprodução / Instagram

Dolly Parton agradeceu Taylor Swift e Travis Kelce por doação de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões)Reprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 12:37 | Atualizado 03/07/2026 13:31

Rio - A cantora Dolly Parton, de 80 anos, usou o Instagram para agradecer Taylor Swift e Travis Kelce pela doação de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões) destinada à "Imagination Library" (Biblioteca Imaginária), programa criado por ela para incentivar a leitura infantil. O valor faz parte de um pacote de US$ 26 milhões em doações feitas pelo casal a diferentes instituições de caridade antes do casamento.







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No vídeo, Dolly comemorou a contribuição e disse ter ficado emocionada com a notícia. "Taylor e Travis, soube que vocês estão fazendo uma doação de US$ 2 milhões para a 'Imagination Library'. Obrigada, obrigada, obrigada. Estou impressionada e transbordando de gratidão. Está claro que vocês fizeram da generosidade uma parte importante da vida de vocês. Então, quando tiverem o primeiro filho, posso ficar com ele? Porque vai ser um bebê muito especial", disse, entre risos.Na sequência, Dolly lembrou a missão da fundação criada por ela. "A missão da 'Dollywood Foundation' (Fundação Dollywood) é sonhar mais, cuidar mais, aprender mais e ser mais. Obrigada novamente por esse presente tão generoso. Vamos continuar essa missão de uma forma ainda maior agora", declarou.Ela encerrou a mensagem fazendo referência a um de seus maiores sucessos. "Obrigada. E saibam que eu sempre... vou amar vocês", disse, antes de cantar o trecho final de "I Will Always Love You" (Eu sempre vou te amar), regravada por Whitney Houston em 1992.Criada em 1995, a "Imagination Library" nasceu em homenagem ao pai de Dolly Parton, Robert Lee Parton, que era analfabeto. A iniciativa começou atendendo crianças do condado de Sevier, no Tennessee, onde a cantora nasceu, e hoje distribui gratuitamente livros para crianças em diferentes países, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura desde os primeiros anos de vida e ampliar o acesso à educação.Além da biblioteca infantil de Dolly, Taylor Swift e Travis Kelce também destinaram recursos a bancos de alimentos, programas educacionais, hospitais pediátricos e outras instituições beneficentes nos Estados Unidos.