Vini Martinez e Neymar - Reprodução / Instagram

Vini Martinez e NeymarReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 11:13

Rio - Vini Martinez, marido de Carol Dantas, entrou em uma discussão sobre Neymar nas redes sociais e acabou dividindo opiniões entre os internautas. O influenciador, que acompanha a Copa do Mundo nos Estados Unidos ao lado da família, fez uma publicação sobre o jogador da Seleção Brasileira e do Santos F.C. ao comentar a criação de Davi Lucca, de 14 anos, primeiro filho do atleta com Carol.

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“O pai escancarou todas as portas com seu dom em ser humano. Abriu caminho. Pai e mãe é alicerce. Fortuna é o aprendizado e progresso deles juntos. Filho honra legado”, escreveu Vini. Além de ser padrasto de Davi, ele também é pai de Valentin, de 6 anos, fruto do casamento com Carol Dantas.A declaração repercutiu entre os seguidores e recebeu comentários diversos. “Eu achei as palavras dele mais aleatórias do que um elogio”, alfinetou uma internauta. Outra pessoa saiu em defesa da publicação: “Não foquem no dinheiro e sim no comportamento do menino de 14 anos querendo aprender algo na vida”, disse, em referência ao fato de Davi Lucca já ter aberto sua primeira empresa. “Fã ou hater?”, provocou outro perfil.Entre as reações, também apareceram mensagens sobre a postura do adolescente. “Ele poderia ser um nepo baby mas escolheu fazer seus próprios negocinhos”, opinou uma pessoa. “Fico feliz dele pensar em ser alguém”, escreveu outra. “Tem filho de gente bem menos rica e famosa, que se escora nos pais e não faz nada da vida!”, comentou mais uma.Recentemente, Davi Lucca virou empreendedor aos 14 anos com o lançamento de uma marca de dinossauros articulados e colecionáveis. Os produtos são feitos em impressora 3D e vendidos por R$ 99,99.Com cinco filhos de três mães diferentes, Neymar voltou a ter as relações familiares comentadas nas redes sociais depois da polêmica sobre a ida de Helena, de quase 2 anos, para a Copa do Mundo. Em meio ao debate, Carol Dantas passou a ser citada por internautas como exemplo pela relação de amizade construída com o jogador ao longo dos últimos anos.Carol e Neymar tiveram um breve relacionamento e hoje mantêm uma convivência próxima por causa de Davi Lucca. Durante a Copa do Mundo, a influenciadora está nos Estados Unidos com os filhos e também apareceu em momentos ao lado de Bruna Biancardi, além de Mavie, de 2 anos, e Mel Biancardi, de 11 meses, filhas do jogador com a atual companheira.