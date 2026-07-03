Klara Castanho, que viverá Maiara no filme de Marília Mendonça, recebeu conselho da cantora - Reprodução / Instagram

Klara Castanho, que viverá Maiara no filme de Marília Mendonça, recebeu conselho da cantoraReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2026 11:46 | Atualizado 03/07/2026 12:20

Rio - Klara Castanho recebeu uma mensagem especial de Maiara após ser confirmada no elenco da cinebiografia de Marília Mendonça. A cantora comentou, nesta quinta-feira (2), a publicação em que a atriz anunciou que interpretará uma das integrantes da dupla com Maraisa e compartilhou palavras de incentivo para a preparação do papel.







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Ao reagir à novidade, Maiara desejou sucesso à atriz. "Que Deus te conduza e te leve a uma das minhas melhores versões... De ter tido uma das melhores amigas e convivido com uma das melhores pessoas do mundo... Que você consiga sentir essa experiência... E que seja não só transformadora pra você como foi comigo... Mas pra todos que irão assistir! Deixa Deus agir e viva essa 'personagem' intensamente! Estarei rezando por você!"



Nas redes sociais, Ao reagir à novidade, Maiara desejou sucesso à atriz. "Que Deus te conduza e te leve a uma das minhas melhores versões... De ter tido uma das melhores amigas e convivido com uma das melhores pessoas do mundo... Que você consiga sentir essa experiência... E que seja não só transformadora pra você como foi comigo... Mas pra todos que irão assistir! Deixa Deus agir e viva essa 'personagem' intensamente! Estarei rezando por você!"Nas redes sociais, Klara revelou a emoção de interpretar Maiara na produção. "Agora é oficial. Vocês não imaginam a honra de viver a Maiara nesse projeto. Espero que vocês embarquem e se emocionem com a gente", escreveu. O filme sobre a vida da cantora já está em fase de gravações e tem estreia prevista para 2027 no Prime Video.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa