Pérola Faria mostra momento em família com recém-nascidaReprodução/Instagram
Pérola realizou o parto da segunda filha no último domingo (28). O casal celebrou a chegada da recém-nascida no Instagram: "28/06/2026 às 20h23 chegou a nossa menina. Pesando 3.540kg e 50cm. Cheia de charme e personalidade. Mais uma vez nos ensinando sobre amor e mais que nascimento, renascimento.!
Eles, ainda, agradeceram o apoio durante o processo. "Tivemos um parto muito especial, com acolhimento e presença da Catarina a todo tempo com a gente. E isso graças à Deus, que nos apresentou uma equipe maravilhosa."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.