Pérola Faria mostra momento em família com recém-nascida - Reprodução/Instagram

Pérola Faria mostra momento em família com recém-nascidaReprodução/Instagram

Publicado 03/07/2026 13:57 | Atualizado 03/07/2026 14:03

Rio – A atriz Pérola Faria, de 34 anos, compartilhou nas redes sociais o encontro do filho mais velho, Joaquim, de 3 anos, e da filha recém-nascida, Catarina, frutos do relacionamento com o ator e diretor Mario Bregieira. No registro, a família aparece em momento descontraído.



Pérola realizou o parto da segunda filha no último domingo (28). O casal celebrou a chegada da recém-nascida no Instagram: "28/06/2026 às 20h23 chegou a nossa menina. Pesando 3.540kg e 50cm. Cheia de charme e personalidade. Mais uma vez nos ensinando sobre amor e mais que nascimento, renascimento.!



Eles, ainda, agradeceram o apoio durante o processo. "Tivemos um parto muito especial, com acolhimento e presença da Catarina a todo tempo com a gente. E isso graças à Deus, que nos apresentou uma equipe maravilhosa."

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa