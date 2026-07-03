Nicole Bahls mostra apartamento após anos de reforma: ’Um sonho’Reprodução Instagram
"Um sonho que saiu do papel e hoje virou meu lar. Cada cantinho foi pensado com muito carinho e amor. Sou imensamente grata a Deus por mais essa conquista. Um lugar acolhedor, elegante e com a minha cara", escreveu.
Nicole contou que participou de todas as escolhas da decoração e destacou alguns dos espaços favoritos da casa, como a mesa de jantar, a adega e os quartos destinados para receber familiares e amigos. Segundo ela, o apartamento também foi planejado para facilitar a rotina de trabalho no Rio de Janeiro.
A apresentadora afirmou que já realizava o sonho de viver em um sítio, mas sentia falta de um imóvel na capital fluminense para receber parentes, incluindo os sobrinhos, e amigos. Apesar de comemorar o resultado, Nicole revelou que ainda pretende finalizar alguns detalhes antes de considerar a obra totalmente concluída.
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