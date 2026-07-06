Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a Miami - Reprodução Instagram

Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a MiamiReprodução Instagram

Publicado 06/07/2026 21:16

Rio - Mesmo de volta ao Brasil, Mari Gonzalez ainda tem lembranças da viagem aos Estados Unidos para mostrar aos fãs. Nesta segunda-feira (6), a influenciadora compartilhou um álbum de fotos feitas em Miami, onde aparece aproveitando um dia de sol à beira-mar.