Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a MiamiReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Mesmo de volta ao Brasil, Mari Gonzalez ainda tem lembranças da viagem aos Estados Unidos para mostrar aos fãs. Nesta segunda-feira (6), a influenciadora compartilhou um álbum de fotos feitas em Miami, onde aparece aproveitando um dia de sol à beira-mar. 
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Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a Miami - Reprodução Instagram
Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a Miami - Reprodução Instagram
Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a Miami - Reprodução Instagram
Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a Miami - Reprodução Instagram
Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a Miami - Reprodução Instagram
Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a Miami - Reprodução Instagram


"Já voltei de Miami, mas ainda tem essas fotinhas", escreveu na legenda da publicação.

Nas imagens, a ex-BBB surge de biquíni em diferentes momentos na praia: caminhando pela areia, renovando o bronzeado, relaxando em uma espreguiçadeira e posando com um chapéu.

A postagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios à influenciadora. "A nossa sereia brasileira", escreveu uma internauta. "Maravilhosa", comentou outra.