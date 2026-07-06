Mari Gonzalez compartilha fotos de biquíni durante viagem a MiamiReprodução Instagram
"Já voltei de Miami, mas ainda tem essas fotinhas", escreveu na legenda da publicação.
Nas imagens, a ex-BBB surge de biquíni em diferentes momentos na praia: caminhando pela areia, renovando o bronzeado, relaxando em uma espreguiçadeira e posando com um chapéu.
A postagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios à influenciadora. "A nossa sereia brasileira", escreveu uma internauta. "Maravilhosa", comentou outra.
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