Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 21:04 | Atualizado 06/07/2026 21:56

Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, contou que segue impedida de exercitar os membros inferiores após ser submetida a cirurgia para retirar focos de endometriose. Em treino na academia, a atriz explicou que a restrição foi imposta pelo médico.

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"Mais uma semana eu e a esteira. Ela tem sido minha companheira, já que ainda não posso treinar inferiores", contou nos Stories.

Em outro momento, Larissa Manoela brincou com a presença do personal trainer em registro para as redes sociais. "Eu queria postar meu treino de braços hoje, mas vocês podem ver que meu personal falhou miseravelmente. Pelo menos uma fotinha tirei", disse ela.