Larissa Manoela Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, contou que segue impedida de exercitar os membros inferiores após ser submetida a cirurgia para retirar focos de endometriose. Em treino na academia, a atriz explicou que a restrição foi imposta pelo médico.
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Larissa Manoela não pode treinar membros inferiores após cirurgia - Reprodução/Instagram
Larissa Manoela - Reprodução/Instagram
"Mais uma semana eu e a esteira. Ela tem sido minha companheira, já que ainda não posso treinar inferiores", contou nos Stories. 
Em outro momento, Larissa Manoela brincou com a presença do personal trainer em registro para as redes sociais. "Eu queria postar meu treino de braços hoje, mas vocês podem ver que meu personal falhou miseravelmente. Pelo menos uma fotinha tirei", disse ela. 
A operação da artista aconteceu em junho após a doença se manter estabilizada com tratamento hormonal. "Nas nossas últimas conversas, eu percebi que eu estava entrando em uma fase um pouco mais tranquila da minha agenda. Foi aí que eu então decidi que era o momento certo e que eu não poderia e nem queria mais adiar esse plano". 