Wanessa Camargo trocou beijos com Bruno BevanReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Wanessa Camargo abriu o álbum de fotos da viagem para Araguapaz, no interior de Goiás, e apareceu beijando o namorado, Bruno Bevan. Nesta segunda-feira (6), a cantora falou sobre o período de férias junto do parceiro e do filho caçula, João Francisco.
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Wanessa Camargo e Bruno Bevan - Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo curte férias no interior de Goiás - Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo com o filho caçula, João Francisco - Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo publicou série de fotos do período de descanso - Reprodução/Instagram
Wanessa Camargo trocou beijos com Bruno Bevan - Reprodução/Instagram
"Cheguei oficialmente na metade das minhas férias por aqui e fiquei olhando essas fotos, lembrando de tudo o que já vivi nesses últimos dias. É engraçado como, quando a gente desacelera, começa a reparar nas coisas mais simples. O silêncio, o céu, os encontros, o tempo passando sem pressa... Tudo ganha outro significado", refletiu. 
Wanessa aproveitou o descanso após deixar o comando do TVZ, do Multishow, em junho. A cantora apresentava o programa ao lado de Gominho, que ganhará a companhia de Lexa na nova temporada da atração musical
Acompanhada da futura apresentadora, a filha de Zezé Di Camargo cantou grandes sucessos da carreira como "Amor Amor" e "Não resisto a nós dois".