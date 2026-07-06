Wanessa Camargo trocou beijos com Bruno Bevan - Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo trocou beijos com Bruno BevanReprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 18:56

Rio - Wanessa Camargo abriu o álbum de fotos da viagem para Araguapaz, no interior de Goiás, e apareceu beijando o namorado, Bruno Bevan. Nesta segunda-feira (6), a cantora falou sobre o período de férias junto do parceiro e do filho caçula, João Francisco.

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"Cheguei oficialmente na metade das minhas férias por aqui e fiquei olhando essas fotos, lembrando de tudo o que já vivi nesses últimos dias. É engraçado como, quando a gente desacelera, começa a reparar nas coisas mais simples. O silêncio, o céu, os encontros, o tempo passando sem pressa... Tudo ganha outro significado", refletiu.

Acompanhada da futura apresentadora, a filha de Zezé Di Camargo cantou grandes sucessos da carreira como "Amor Amor" e "Não resisto a nós dois".