Mariana Rios anuncia noivado com João Diniz: 'Meu riso é tão feliz contigo' - Reprodução Instagram

Mariana Rios anuncia noivado com João Diniz: 'Meu riso é tão feliz contigo'Reprodução Instagram

Publicado 06/07/2026 17:11

Rio - O empresário João Diniz surpreendeu Mariana Rios com um pedido de casamento durante uma viagem a Cascais, em Portugal. A atriz aceitou o pedido e anunciou o noivado nesta segunda-feira (6), ao compartilhar fotos do momento em que recebeu o anel.

"06.07.2026. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor", escreveu Mariana na publicação. Nos comentários, o empresário entrou na brincadeira ao destacar um detalhe do pedido: "Eu ajoelhei". Em seguida, completou a declaração com um "Te amo".

O casal viaja acompanhado do filho, Palo, de 6 meses. Mariana e João se conheceram em 2023 e, no ano passado, anunciaram que seriam pais. O bebê nasceu em dezembro.