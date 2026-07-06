Mariana Rios anuncia noivado com João Diniz: 'Meu riso é tão feliz contigo'Reprodução Instagram
Mariana Rios anuncia noivado com João Diniz: 'Meu riso é tão feliz contigo'
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