Bella Campos brinca após eliminação do Brasil: ’2030 é logo ali’Reprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Bella Campos não deixou o clima de torcida acabar com a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (6), a atriz compartilhou um registro usando um biquíni verde e amarelo e fez uma brincadeira sobre o próximo Mundial.

"2030 é logo ali", escreveu Bella ao publicar a foto nas redes sociais. 
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Bella Campos brinca após eliminação do Brasil: '2030 é logo ali' - Reprodução Instagram
Bella Campos brinca após eliminação do Brasil: '2030 é logo ali' - Reprodução Instagram


Antes do clique, a artista passou por uma sessão de massagem modeladora e aproveitou para elogiar a profissional responsável pelo atendimento. "Hoje foi tudo no nome dela, a melhor que já fiz em SP", afirmou ao marcar a especialista nos stories.

O trabalho mais recente de Bella na televisão foi a personagem Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo".