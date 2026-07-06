Bella Campos brinca após eliminação do Brasil: ’2030 é logo ali’Reprodução Instagram
"2030 é logo ali", escreveu Bella ao publicar a foto nas redes sociais.
Antes do clique, a artista passou por uma sessão de massagem modeladora e aproveitou para elogiar a profissional responsável pelo atendimento. "Hoje foi tudo no nome dela, a melhor que já fiz em SP", afirmou ao marcar a especialista nos stories.
O trabalho mais recente de Bella na televisão foi a personagem Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo".
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