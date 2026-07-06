Bella Campos brinca após eliminação do Brasil: ’2030 é logo ali’ - Reprodução Instagram

Bella Campos brinca após eliminação do Brasil: ’2030 é logo ali’Reprodução Instagram

Publicado 06/07/2026 22:20

Rio - Bella Campos não deixou o clima de torcida acabar com a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (6), a atriz compartilhou um registro usando um biquíni verde e amarelo e fez uma brincadeira sobre o próximo Mundial.



"2030 é logo ali", escreveu Bella ao publicar a foto nas redes sociais.