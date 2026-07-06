Filha de Ferrugem embarca para intercâmbio e cantor se emociona - Reprodução / Instagram

Filha de Ferrugem embarca para intercâmbio e cantor se emocionaReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 11:36

Rio - Ferrugem e Thaís Vasconcellos viveram um momento de emoção em família no domingo (5). O cantor, de 37 anos, e a mulher, de 32, se despediram de Júlia, filha do artista, que embarcou para um intercâmbio fora do Brasil. Aos 15 anos, a adolescente vai estudar na Inglaterra e ainda passará uma semana na França.



Nas redes sociais, o casal compartilhou registros da despedida e declarou apoio à jovem nesta nova fase. "Chegou o dia tão esperado e planejado! Minha filha, seja feliz! Aproveita muito e saiba que estamos aqui para qualquer coisa que você precisar. te amamos muito, muito, muito, muito!", escreveu.



Ferrugem já havia falado sobre o intercâmbio da filha durante participação no "Brito Podcast". Na ocasião, o pagodeiro contou que a viagem representava uma conquista importante para a família. "No mês que vem minha filha vai fazer um intercâmbio lá na Inglaterra e vai passar mais uma semana na França. Olha o que eu pude proporcionar para minha filha através do pagode, muito mais legal do que meu carro", disse.



Júlia completou 15 anos em fevereiro deste ano e mantém uma relação próxima com Thaís, que a cria desde pequena. Na data do aniversário da adolescente, a influenciadora publicou uma homenagem carinhosa e falou sobre o orgulho que sente da enteada. "Fico olhando a moça que você se tornou e me encho de orgulho, e só consigo agradecer por te ver crescendo cheia de luz, uma menina forte, decidida, com a personalidade fortíssima e extremamente doce", escreveu.



Na mesma mensagem, Thaís também citou Juliana Barbosa, mãe de Júlia. A empresária foi casada com Ferrugem de 2008 a 2015 e morreu aos 27 anos, em decorrência de complicações de uma lipoaspiração, quando já estava separada do cantor.



"Que eu possa sempre estar ao seu lado te orientando em todos os seus novos ciclos. Você é a menina dos meus olhos e eu te amo demais demais. Obrigada por ter me escolhido. Que você realize todos os seus sonhos, com muita saúde e paz no coração e a certeza que estaremos juntos nos apoiando sempre. Juliana, estou aqui dando meu melhor e te fazendo presente todos os dias", completou Thaís.