Carlinhos Maia acabou sendo flagrado beijando uma mulher na Grécia, e foi ao Instagram explicar o ocorrido - Reprodução / Leo Dias

Carlinhos Maia acabou sendo flagrado beijando uma mulher na Grécia, e foi ao Instagram explicar o ocorridoReprodução / Leo Dias

Publicado 06/07/2026 11:34

Rio - Após aparecer beijando uma mulher durante uma balada na Grécia, em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Carlinhos Maia usou os stories do Instagram para explicar detalhes do ocorrido. O influenciador contou que conheceu a jovem na noitada, disse que ela estava sendo importunada por outros homens e afirmou que os beijos aconteceram naturalmente ao longo da conversa.

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Ao relembrar o início da aproximação, Carlinhos explicou: "Eu vi que tinha três caras meio que rodeando ela, enchendo o saco dela. Aí eu acabei tirando ela de lá e chamei: 'Vem pra cá, fica aqui com a gente'", contou. Segundo ele, a partir daí a conversa fluiu. "Foi batendo a vibe, o papo bom... aí daqui a pouco rolou um beijo. Depois rolou outro. E foi um monte de beijo", completou.



O influenciador revelou ainda que os amigos gravaram a cena em tom de brincadeira. "Eu até disse: 'Filma aí para ver se eu beijo bem uma mulher. Eu queria ver essa cena'", afirmou.



Carlinhos também comentou como foi beijar uma mulher novamente, lembrando que a última experiência havia acontecido na adolescência, aos 16 anos. "É diferente. Eu não sei explicar o que eu senti... só sei que, pô, se fosse ruim eu teria parado no primeiro, né? Mas calma, não é que eu estou virando...", brincou com o fato de ser assumidamente gay. "Uma coisa que eu tinha esquecido: a boca da mulher é mais macia. Sim, a boca de vocês é mais maciazinha", comentou, antes de encerrar o assunto.



O vídeo do beijo começou a circular nas redes sociais no domingo (5), levantando especulações sobre sua vida pessoal. Com o pronunciamento, Carlinhos afirmou que o episódio não representa uma mudança em sua orientação sexual, apenas uma experiência vivida durante a festa. Ao relembrar o início da aproximação, Carlinhos explicou: "Eu vi que tinha três caras meio que rodeando ela, enchendo o saco dela. Aí eu acabei tirando ela de lá e chamei: 'Vem pra cá, fica aqui com a gente'", contou. Segundo ele, a partir daí a conversa fluiu. "Foi batendo a vibe, o papo bom... aí daqui a pouco rolou um beijo. Depois rolou outro. E foi um monte de beijo", completou.O influenciador revelou ainda que os amigos gravaram a cena em tom de brincadeira. "Eu até disse: 'Filma aí para ver se eu beijo bem uma mulher. Eu queria ver essa cena'", afirmou.Carlinhos também comentou como foi beijar uma mulher novamente, lembrando que a última experiência havia acontecido na adolescência, aos 16 anos. "É diferente. Eu não sei explicar o que eu senti... só sei que, pô, se fosse ruim eu teria parado no primeiro, né? Mas calma, não é que eu estou virando...", brincou com o fato de ser assumidamente gay. "Uma coisa que eu tinha esquecido: a boca da mulher é mais macia. Sim, a boca de vocês é mais maciazinha", comentou, antes de encerrar o assunto.O vídeo do beijo começou a circular nas redes sociais no domingo (5), levantando especulações sobre sua vida pessoal. Com o pronunciamento, Carlinhos afirmou que o episódio não representa uma mudança em sua orientação sexual, apenas uma experiência vivida durante a festa.

Vale lembrar que o influenciador anunciou o fim do casamento com Lucas Guimarães em julho de 2025, após 15 anos juntos. No mesmo ano, surgiram os rumores de que Carlinhos e Lucas Lobato estariam vivendo um romance. Inclusive, o estudante de medicina acompanha o criador de conteúdo na viagem à Grécia.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa