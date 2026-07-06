Whindersson Nunes defende Luísa Sonza e fala que ataques à cantora são 'injustos' - Reprodução / Instagram

Whindersson Nunes defende Luísa Sonza e fala que ataques à cantora são 'injustos'Reprodução / Instagram

Publicado 06/07/2026 09:30

Rio - Whindersson Nunes saiu em defesa de Luísa Sonza ao comentar os ataques que a cantora costuma receber na internet. Em participação no podcast "Poddelas", o humorista classificou o hate contra a ex-mulher como "injusto" e afirmou que nunca entendeu a necessidade de alguém usar as redes sociais para criticar publicamente algo de que não gosta. A fala, no entanto, dividiu opiniões e fez internautas relembrarem a postura dele durante o fim do casamento dos dois, anunciado em 2020.

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Questionado sobre a quantidade de críticas direcionadas à artista, Whindersson disse que considera esse tipo de comportamento prejudicial e aconselhou Luísa a não se prender aos comentários negativos."Eu acho que todo hate é injusto. Eu gosto de dizer que eu nunca fui uma pessoa que ouviu uma música que não gostou e comentou ‘Nossa, que merda’. Eu sempre ignorei coisas que eu não gostei. Então, hate não é uma coisa massa. Eu acho que hate é uma coisa que a Luísa olha muito, toda a turma dela olha muito", disse.A declaração repercutiu nas redes sociais. Parte dos internautas concordou com a avaliação do influenciador e destacou a violência dos ataques virtuais contra a cantora. Outros, porém, questionaram o motivo de Whindersson não ter adotado uma posição mais firme na época em que Luísa enfrentou uma forte onda de julgamentos após o término da relação."Já passou tanto tempo mas a verdade é que se ele tivesse se posicionado logo no começo talvez a história de todos teria sido diferente, ele não teria tido tantos problemas psicológicos, ela não teria sofrido tantos julgamentos e a carreira do Vitão que estava começando não teria acabado ali mesmo, essa é uma das verdades que a galera aqui da internet nunca vai admitir", escreveu uma internauta.Outros comentários seguiram a mesma linha. "Mas quando ela sofreu ficou caladinho, né?", disse uma pessoa. "A questão é que o hater que ela levou foi sobre algo que não existiu, isso é pesado", avaliou outra. "Se achasse injusto mesmo teria feito algo pra ajudar, mas só se calou e consentiu", opinou um usuário.Também houve quem criticasse a demora da manifestação. "Mil anos depois e a gente ainda não superou essa separação", ironizou uma internauta. "Deixou todos massacrarem a menina e fica com esse papinho", escreveu um perfil. "Foi covardia dele na época, deixou a mulher sofrer por algo que ela não tinha culpa", completou outra pessoa.No mês passado, Luísa Sonza também falou sobre a relação com os comentários de ódio. Em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, a cantora afirmou que convive com ataques desde o início da carreira e contou que aprendeu, com o tempo, a não permitir que a visão dos outros defina quem ela é."Eu tive hater antes de ter fã… E aí meu cérebro, lá de Tuparendi [sua cidade natal] para isso, foi muito avassalador de várias maneiras", contou.Na mesma entrevista, a artista explicou que passou a lidar de outra forma com as críticas. "A evolução é aprender que, ao invés de compactuar com essa imagem de fora que é completamente distorcida, eu passei a acreditar no que eu sou em vez de acreditar no que os outros acreditam de mim. Faz pouco tempo que eu consegui trazer isso", declarou.