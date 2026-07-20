Rafa Kalimann e Nattan curtiram passeio de barco com Zuza Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Rafa Kalimann compartilhou uma série de fotos nesta segunda-feira (20) de um passeio de barco na companhia de Nattan e da filha do casal, Zuza, de 6 meses. A influenciadora e o cantor aproveitaram o momento de lazer junto de amigos. 
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Rafa Kalimann aproveitou momento de lazer com Nattan e a filha - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann mostrou as curvas em passeio de barco com amigos - Reprodução/Instagram
Nattan e Rafa Kalimann trocaram carinhos - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan curtiram passeio de barco com Zuza - Reprodução/Instagram
"Sempre bom voltar ao Rio", escreveu na legenda. Ela também comentou sobre o tempo em que viveu na Cidade Maravilhosa. "Uma das coisas que sinto mais falta de morar no Rio é fazer esse passeio. Era muito frequente e me dava um suspiro, renovava. Hoje, senti mais saudade ainda. Eu amo essa cidade", afirmou. 
Nos registros, Rafa Kalimann surge exibindo as curvas de biquíni e trocando carinhos com Nattan. Os dois assumiram publicamente o relacionamento em dezembro de 2024. 