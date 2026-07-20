Ronald Sotto e Maria Magalhães anunciam gravidezReprodução / Instagram

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Rio - Conhecido pelo papel de Tonho em "A Nobreza do Amor", Ronald Sotto anunciou, nesta segunda-feira (20), que vai ser pai. O ator e a fotógrafa Maria Magalhães compartilharam nas redes sociais que esperam o primeiro filho.
fotogaleria
Ronald Sotto e Maria Magalhães anunciam gravidez - Reprodução / Instagram
Ronald Sotto e Maria Magalhães anunciam gravidez - Reprodução / Instagram
Ronald Sotto e Maria Magalhães anunciam gravidez - Reprodução / Instagram
Ronald Sotto e Maria Magalhães anunciam gravidez - Reprodução / Instagram

A novidade foi revelada em uma publicação conjunta, na qual o casal celebrou a nova fase da relação e declarou o amor pela família que começa a crescer. "Entre tantas vidas que já vivemos e momentos, a vida real mais bonita acontece aqui fora. O nosso projeto mais ousado tá ganhando forma! Te amo, amo nós!", escreveram.

Na novela das 18h da TV Globo, Ronald interpreta Tonho, protagonista da história e par romântico da princesa Alika, personagem de Duda Santos. Já Maria Magalhães mantém a vida pessoal de forma mais reservada. Ela atua no universo da moda e do entretenimento como fotógrafa e diretora criativa.