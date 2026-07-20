Ronald Sotto e Maria Magalhães anunciam gravidez - Reprodução / Instagram

Ronald Sotto e Maria Magalhães anunciam gravidezReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 12:47

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A novidade foi revelada em uma publicação conjunta, na qual o casal celebrou a nova fase da relação e declarou o amor pela família que começa a crescer. "Entre tantas vidas que já vivemos e momentos, a vida real mais bonita acontece aqui fora. O nosso projeto mais ousado tá ganhando forma! Te amo, amo nós!", escreveram.Na novela das 18h da TV Globo, Ronald interpreta Tonho, protagonista da história e par romântico da princesa Alika, personagem de Duda Santos. Já Maria Magalhães mantém a vida pessoal de forma mais reservada. Ela atua no universo da moda e do entretenimento como fotógrafa e diretora criativa.