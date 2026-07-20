Rayssa Leal namora a influenciadora Duda Wilken - Reprodução/Instagram

Rayssa Leal namora a influenciadora Duda WilkenReprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 10:43 | Atualizado 20/07/2026 11:07

Rio - Duda Wilken, namorada de Rayssa Leal , se irritou com uma série de perguntas sobre a skatista durante uma transmissão ao vivo no TikTok. A influenciadora reagiu após internautas cobrarem a presença da atleta em seu perfil e questionarem onde ela estava.

“Nossa, vocês são chatos para caramba. Ela está lá no perfil dela, não no meu. Que isso?! Vai viver, arrumar uma namorada pra vocês para perguntar cadê ela, não a minha”, disparou Duda durante a live.

Apesar de manterem a vida amorosa de forma discreta, Duda e Rayssa não escondem o relacionamento. As duas evitam declarações frequentes e publicações românticas, mas já apareceram juntas em registros de viagens e momentos fora das competições.

Recentemente, o casal aproveitou alguns dias no Rio de Janeiro após Rayssa participar do SLS Super Crown, torneio que reúne destaques da Street League Skateboarding, uma das principais ligas profissionais de skate street.

No mês anterior, a Fadinha disputou a etapa de Roma da Copa do Mundo de skate street e terminou fora do pódio. A competição marcou seu retorno aos campeonatos após a lesão que sofreu em março. Na ocasião, Rayssa agradeceu o apoio da equipe, dos amigos e de Duda.

Durante a passagem pela Itália, a influenciadora publicou vídeos ao lado da atleta pelas ruas de Roma. Em um dos registros, as duas experimentaram comidas locais. A publicação foi a primeira na qual elas apareceram de forma mais clara como casal. Em vídeos anteriores, seguidores já haviam identificado a voz de Rayssa ao fundo.

Duda mantém uma rotina ativa nas redes sociais e soma mais de 440 mil seguidores. O namoro já havia sido noticiado pela imprensa, mas voltou a repercutir após Rayssa falar publicamente sobre sua bissexualidade.